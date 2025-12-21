お笑い芸人のカンニング竹山こと竹山隆範さんが2025年12月20日、Xで亡き相方・中島忠幸さんの19回目の命日をしのんだ。「もう19年かぁ。なんとかまだ踏ん張ってるわ」竹山さんは「12月20日今年命日を偲ぶ」とし、「もう19年かぁ。なんとかまだ踏ん張ってるわ」と、かつての「キレキャラ」を彷彿とさせる怒りマークと泣き笑いの絵文字を添えた。竹山さんと中島さんは、92年にお笑いコンビ「カンニング」を結成。ブチギレる竹山さん