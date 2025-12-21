C&Kが、全国ツアー＜改 日本全国地元化計画〜歌って踊って喋る喋る!!演出なしのシンプルLIVE!!〜＞のファイナル公演を12月19日(金) 20日(土)大阪・オリックス劇場で開催した。◆ライブ写真今年8月から5カ月間に渡り、全国22カ所25公演のロングランで開催された今回のツアー。会場はホールクラスを中心にライブハウスまで様々な場所で開催され、セットリストもその場所やその日のインスピレーションにあわせて構成するという、