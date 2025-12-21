経済効果の研究で知られる関西大学の宮本勝浩名誉教授（80）がこのほど、日本からパンダがいなくなることによって失われる経済効果を分析。1年間で少なくとも約195億円と試算し、同大を通じて発表した。 【写真】かわいすぎる！パンダの双子が雪を楽しむ 宮本氏は「このような状況が数年間続くと、パンダが居なくなることによるマイナスの経済効果は数百億円にのぼると想定される。パンダ好きの日本人（私も含めて）のために