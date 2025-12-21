元乃木坂46で女優の北野日奈子（29）が21日にYouTubeチャンネル「JRAFUNCLUB【公式】」の生配信に出演。結婚後の心境を明かした。番組冒頭で共演者のキャプテン渡辺が「日奈子ちゃんご結婚おめでとうございま〜す！！」と祝福。北野も「ありがとうございます」と笑顔を見せた。結婚後の心境については「あんまり変わらないんですけど…」と口にしながらも「少し前に籍は入れていたので、どっちかというと応援してくれて