俳優の寺田心（17）が、21日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。恋愛について語った。中学に進学するも思春期ならではの悩みに直面したという寺田。人生の乱高下の原因として2度の大失恋について語り出した。「テレビで言うの初めてなんですけど」と前置きして「中学の入学式で一目惚れした女の子がいてずっと好きだった」と回顧。「同じ人に2回フラれました」と明かした。MCの明石家さんまか