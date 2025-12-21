帰国し取材に応じる冨安健洋＝21日、成田空港サッカーのオランダ1部リーグ、アヤックス加入が決まったDF冨安健洋（27）が21日、オランダから帰国した成田空港で取材に応じ「1月から復帰できればいい。自分の中でプレーできる感覚が戻ってきたタイミングで、チームを決めさせてもらった」と現状を説明した。負傷続きで昨年10月を最後に実戦から遠ざかっており、今年2月には右膝を手術した。7月のアーセナル（イングランド）退団