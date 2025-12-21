◇全国高校駅伝男子7区間42・195キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）第76回全国高校駅伝大会が21日、京都市内で行われた。集団転校で話題となった鳥取城北は、最高成績30位（23年）を大きく上回る4位と躍進した。鳥取勢の最高成績は由良育英（現鳥取中央育英）の2位（79、92年）。赤池健監督は「結果に関してはそこまで考えていなかった。ベストな状態でスタートし、１年間やってきた結果を楽しみにやって