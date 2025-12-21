日本維新・吉村洋文代表、日本保守・島田洋一政調会長らが２０日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。番組では臨時国会での与野党攻防や、高市早苗首相の台湾発言、物価高対策などを特集した。吉村代表が高市自民との連立の絶対条件に掲げ、法案提出した衆院議員の定数削減が臨時国会で審議すらされず先送りとなった件で、島田氏は「首班指名選挙の前日に高市さんから電話もらいました」と切り出し