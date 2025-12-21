映画デートはカップルの定番イベント。なかでも恋愛映画は、約２時間じっとしているだけで彼女をウットリさせることができる鉄板プランだと言えるでしょう。とはいえ、油断した態度を見せると彼女をガッカリモードにさせてしまうことも…。そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に、「彼女と一緒に恋愛映画を鑑賞中、『現実の彼氏は残念だわ』と減点される態度９パターン」をご紹介いたします。【１