【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制） 幕張メッセで開催中の「ジャンプフェスタ2026」。こちらは、集英社が発行する雑誌5誌が合同で主催しているオフラインイベントだ。毎年この時期の恒例行事となっているが、今