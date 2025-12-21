１２月２１日の阪神７Ｒ・３歳上１勝クラス（芝２２００メートル＝１８頭立て）をクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝がヴァリージアで勝利。ＪＲＡ通算２１１２勝とし、河内洋元騎手を抜き単独８位に浮上した。重賞はＧ１・５７勝を含む、１７０勝をマークしている。０２年１２月７日の中京２ＲでのＪＲＡ初騎乗から通算９４６３戦目での記録到達となった。クリストフ・ルメール騎手「うれしいです。すごいと思う。日本