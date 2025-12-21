【イングルウッド（米カリフォルニア州）共同】米プロバスケットボールNBAは20日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は右脚付け根の痛みのため敵地カリフォルニア州イングルウッドでのクリッパーズ戦を欠場した。レディク監督は、18日のジャズ戦で痛みが出たと説明した上で「3〜5日で戻れることを願っている」と話した。試合はレーカーズが88―103で敗れ、19勝8敗となった。八村の欠場は今季2試合目。ここまで出場した25試合