◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第10戦（2025年12月20日スイス・エンゲルベルクヒルサイズ＝HS140メートル）男子個人第10戦が行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール）が合計318・1点で3位に入った。2位に入った個人第9戦（ドイツ・クリンゲンタール）に続く2戦連続の表彰台。1回目で141・5メートル、2回目で129・5メートルをマークした。22年北京五輪金メダルの小林陵侑（29＝チームROY）は6位。ドメン・プレブツ