私はユイ。第1子を妊娠しており、現在7ヶ月になります。お腹の赤ちゃんの性別は女の子だと判明しました。義母は目を輝かせながら「楽しみね」と言ってくれ、義父は何度も体調を気遣ってくれました。お腹に向かって優しく話しかけてくれる姿に、私も思わず胸が熱くなりました。家族に祝ってもらえることが、改めてありがたく感じられました。周囲からの温かい祝福に幸せを噛みしめる一方で、ひとつだけ心配なことがあります。母は「