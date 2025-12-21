◆全国高校駅伝（21日、たけびしスタジアム京都発着）学法石川（福島）が大会新記録の2時間0分36秒で初優勝を飾った。スピードランナーがそろった最長10キロの?花の1区?を増子陽太（3年）が28分20秒の日本人最高記録で制して好発進。3区の栗村凌（3年）も区間賞で後続を突き放し、勝負は後半戦に入った。5区終了時点で大会記録を上回るペースでレースを展開。最後までトップを譲らずにゴールした。2位は仙台育英（宮城）、