「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）アイスダンスのフリーが行われ、吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２２）組＝木下アカデミー＝がフリー１０３・５１点、合計１７２・２９点で２連覇を飾り、２６年ミラノ・コルティナ五輪団体戦代表入りを確実とした。アイスダンスは五輪個人出場枠は獲得できなかったが、団体戦出場は可能となっており、“うたまさ”は唯一五輪出場資格を持っていた。連覇で