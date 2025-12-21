パッションフルーツのつるを手に農場の説明をするフィーリョさん＝11月、ブラジル・モスケイロ島（共同）世界最大の熱帯林が広がるブラジル北部のアマゾン地域で、日系移民が苦難の末にたどり着いた「アグロフォレストリー（森林農法）」が森林の再生につながると注目を集めている。自然の森のように複数の果実や野菜を同時に生産する農法が、深刻化する森林破壊を食い止め、地球温暖化防止にも一役買う取り組みとして期待されて