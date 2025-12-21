「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）優勝候補の仙台育英はトップの学法石川を追走するも差を縮めることができず２位に敗れた。昨年までの大会記録を１秒上回るも、頂点にはとどかなかった。１区でトップと４７秒差をつけられた仙台育英。３区・鈴木が一気に２位グループまで順位を上げたが、学法石川の栗村が区間賞の激走。差を縮めることができなかった。最終的に２３年に佐久長聖がマ