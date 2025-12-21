バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（ペルージャ）が、頂上決戦に向けた思いを明かした。ブラジルで開催中の世界クラブ選手権では、大阪Ｂ（日本）とペルージャ（イタリア）が決勝進出。大阪Ｂは２０日の準決勝でザビエルチェ（ポーランド）に３―０でストレート勝ち、ペルージャもボレイ・レナタ（ブラジル）に３―０でストレート勝ちを収めた。この日のボレイ・レナタ戦に石川は途中出場で２得点をマーク。「今日の