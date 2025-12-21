俳優の葉月里緒奈さん（50）が2025年12月17日、自身のインスタグラムを更新。笑顔ショットを披露した。「圧強めなカメラマン」葉月さんは「圧強めなカメラマン」といい、ワイングラスを片手に、笑顔をみせる動画を投稿。動画内では、グレーのニットトップスを着用し、「1年間ありがとうございました〜。楽しい1年になりました」と話し、カメラに向かって笑顔で手を振っていた。この投稿には、「おしゃれで可愛い」「相変わらずかわ