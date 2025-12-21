オランダ１部アヤックスへの加入が発表された元日本代表ＤＦ冨安健洋が２１日、成田空港着の航空機で帰国し、報道陣の取材に応じた。１６日に来年６月末までの半年契約でアヤックス加入が決まった冨安は「まずはチームが決まって良かった。（決め手は）熱量が高かった。僕のことを信頼してくれていると感じた」と安どした表情を浮かべた。試合復帰の目標を来年１月に置く冨安は「（最初は）部分合流からになる」との見通しを明