２０日、大樟渓の上空を飛ぶコウライアイサ。（福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州12月21日】中国福建省福州市の永泰県を流れる大樟渓で20日、希少鳥類のコウライアイサ16羽が飛来し、生き生きとした自然の絵巻を描き出した。２０日、大樟渓の上空を飛ぶコウライアイサ。（福州＝新華社記者／魏培全）国家1級重点保護野生動物に指定されているコウライアイサは鳥類の「生きた化石」と呼ばれている。同市の自然保護の成果