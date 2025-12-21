１５日、観光客でにぎわう中央大街。（ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）【新華社ハルビン12月21日】中国黒竜江省ハルビン市を代表する観光エリア、中央大街は冬の観光シーズンを迎え、連日多くの人でにぎわっている。日が暮れるとイルミネーションの光が加わり、100年前の趣を色濃く残す町並みの中で、人々が幻想的な夜景を写真に収めている。１５日、中央大街のイルミネーション。（ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）1898年に建