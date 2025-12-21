元「AKB48」メンバーで女優・前田亜美（30）が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新。年末に向けて、必死の訴えを行った。前田は「仕事がありません！年末なのに！！！」とぶっちゃけ告白。「仕事ください！こんな暇なの私くらい！こりゃあかん………」と懇願していた。