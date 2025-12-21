■男子第76回全国高等学校駅伝競走大会（21日、たけびしスタジアム京都発着、全7区間・42.195?）高校ナンバーワンを決める全国高校駅伝が21日、京都で行われ、福島の学法石川が1度もトップを譲る事なく完全V、県勢初の優勝を果たした。1区（10km）の増子陽太（3年）が28分19秒の日本選手最高タイムをマーク、3区（8.1075?）の栗村凌（3年）が区間賞と“Wエース”が活躍した。タイムも2024年佐久長聖の2時間01分33秒の大会記録を大