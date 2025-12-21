■これまでのあらすじ夫の冷酷な態度に追い詰められていた妻は、密かに購入した宝くじが3億円当選していたと知り、このお金だけは渡さないと心に決める。かつてお茶会のレシートを失くして夜道を探し回った際、夫は自分と息子の弁当だけ買い、妻の分は用意しなかった。さらにレシートが見つかったと伝えようとすると夫は確認もせず立ち去る。翌朝、悪寒で寝込む妻に対し、夫は心配どころか寝坊扱いして小言を連発。さらに風邪だと