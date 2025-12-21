２１日に東京国立代々木競技場で行われたフィギュアスケートの全日本選手権最終日で、アイスダンスのフリーに出場した紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が８６・９７点の合計１４４・４１点で４位だった。（デジタル編集部）「もののけ姫」の音楽に合わせ、しっとりと、優雅に舞った。ステップや、片足で連続して素早く回転するツイズルでは２人とも最高難度のレベル４を獲得するなど、ペア結成間も