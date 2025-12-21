フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権は21日、東京・国立代々木競技場で行われ、アイスダンスは吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が優勝して1枠の代表入りを確実にした。