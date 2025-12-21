【ニューヨーク共同】米大リーグ公式サイトは20日、今季のポストシーズン（PS）で活躍した20人をランク付けし、ワールドシリーズ（WS）で最優秀選手に輝いたドジャースの山本由伸が1位となった。同僚の大谷翔平は3位、佐々木朗希は14位だった。山本はWS第2、6戦に先発して白星を挙げ、連投で第7戦にも救援登板し3勝目を挙げた。同サイトは「彼の活躍がWS連覇の大きな要因」と称賛した。初めて投打の「二刀流」でPSに挑んだ大