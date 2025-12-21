◇全国高校駅伝男子7区間42・195キロ（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）第76回全国高校駅伝大会が21日、京都市内で行われた。男子は1区から抜け出した学法石川（福島）が悲願の初優勝を果たした。前評判の高かった仙台育英（宮城）に首位の座を明け渡さず、完全制覇での大会新記録を更新する圧巻の優勝だった。また、集団転校で話題となった鳥取城北は、最高成績30位（23年）を大きく上回る4位と躍進した。以