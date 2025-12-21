元参院議員で法大教授だった女性学研究者の田嶋陽子氏（84）が21日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分、関西ローカル）に出演。東大を首席で卒業し、元財務官僚で信州大特任教授の弁護士山口真由氏が「自分より頭が良いと思う人」のベスト5を発表。パネリストがトップ2を当てる企画を実施した。田嶋氏は1位に橋下氏を挙げた。理由として「大阪府知事、市長の役割をやって、非常に知的腕力が強い」とべた