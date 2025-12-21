JRグループは2026年3月14日(土)にダイヤ改正を実施します。今回の改正では、北陸新幹線の速達性向上や、首都圏から福井方面へ向かう最終列車の発車時刻繰り下げなど、利便性の向上が図られます。【参考】北陸新幹線、金沢〜敦賀間開業は3月16日に決定 東京〜福井間の最速達列車は2時間51分（※2023年8月掲載）https://tetsudo-ch.com/12906304.html東京〜福井が最速2時間40分台に、最終列車は「20時ちょうど」発北陸新幹線（首都圏