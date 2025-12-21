AKB48の小栗有以が12月20日、都内で行われた初のフォト＆スタイルブック『AB型の左利き』（宝島社刊）の発売記念イベントに登壇。20周年コンサートを振り返り、2026年のグループ活動に意欲を見せた。 小栗有以のお気に入りカットも！『AB型の左利き』フォトギャラリーはこちら 同作は大分県でロケを実施し、自然を満喫する姿からフォトジェニックな写真など幅広く収録。さらに、メイクや愛用スキンケア