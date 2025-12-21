ユタ・ジャズ vs オーランド・マジック日付：2025年12月21日（日）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 127 - 128 オーランド・マジック NBAのユタ・ジャズ対オーランド・マジックがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし38-36で終了する。第2クォーターはオーラン