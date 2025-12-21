【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月21日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21時～）に、ムロツヨシ、小手伸也、西野七瀬が登場する。 ■ムロツヨシ、小手伸也、西野七瀬の豪華俳優トリオがSixTONESと大暴れ！ 映画『新解釈・幕末伝』で話題のムロと小手が前回に続いて参戦！SixTONESとすっかり打ち解け、「二度目まして」とニコニコ顔。一方、GOスト初参戦の西野は、過去に松村とドラマで共演。