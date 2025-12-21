バネを引っ張って離し、ビヨーンと揺らす。ただそれだけのWebサイト「Boing」が密かに人気を集めています。バネが揺れる以外に何が起こるでもなく、達成すべきゴールがあるわけでもない。シンプルなWebサイトですが、これがなぜか、癒やされたりストレス発散になったりするのです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「Boing」の作者はGreg Sadetskyさん。作者のSNSの投稿を見ると、11月30日に公開されたものの