◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が最終日を迎え、アイスダンスFDはRD首位の“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が103・51点をマークし、合計172・29点で2連覇を果たした。“いくこう”こと櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組が2位。R