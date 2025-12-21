Photo: 小林ユリ ROOMIE 2024年12月15日掲載の記事より転載 そろそろ大掃除の季節。家中をキレイにしなければならないとなると、一箇所あたりの所要時間はできるだけ少なくしたいところですが、お風呂掃除って時間がかかるんですよね。我が家では床の黒ずみがなかなか落とせずいつも苦労するのですが、あっという間に浴室中ピカピカにできるブラシを見つけたから、今年の大掃除はこわくない