【モデルプレス＝2025/12/21】SixTONESがパーソナリティを務めるラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）が、12月20日に放送された。人気俳優がサプライズ出演し、話題を呼んでいる。【写真】SixTONES生ラジオにサプライズ登場した人気俳優◆「SixTONES ANN」事前告知なしで人気俳優登場この日、俳優の間宮祥太朗が事前告知なしでサプライズ出演。自身が主演を務め、