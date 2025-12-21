今日21日昼前、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県と岩手県で震度4を観測しました。青森県八戸市で震度6強を観測した地震から約2週間になりますが、引き続き地震に対する日頃からの備えを心がけてください。今日21日昼前青森県・岩手県で震度421日午前10時29分頃、青森県、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯40.7度、東経142.3度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチ