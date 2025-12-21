女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２２日に、第６１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）夜な夜なヘブン（トミー・バストウ）に怪談を語るトキ（郄石あかり）。しかし、ヘブンが怪談を記事に日本滞在記を書き終えてしまえば、日本を去ってしまうかもしれない。トキはヘブンに海外に帰ってしまうのか聞くに聞けない状