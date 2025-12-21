バンド「ザ・クロマニヨンズ」は、公式サイトできょう２１日の長野公演を中止すると発表。甲本ヒロトの喉の不調で、５日間の療養が必要と説明した。２５日の大阪公演も延期となる。同日、バンド公式サイトで「いつもザ・クロマニヨンズを応援いただきまして、ありがとうございます。本日１２月２１日（日）開催予定しておりましたザ・クロマニヨンズ ツアー ＪＡＭＢＯＪＡＰＡＮ ２０２５-２０２６長野ＣＬＵＢＪＵＮＫ