モデルの冨永愛（43）が20日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を発表した。子供の父親は俳優の山本一賢（いっけん、39）であることも公表した。冨永は「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と報告。「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多く