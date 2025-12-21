タレントでモデルの本田紗来（18）が21日、都内で2026年版カレンダー（トライエックス）の発売記念イベントに出席した。真っ白なセットアップの衣装で登場した本田は「今回は自分で写真から選ばせてもらったり、自分がしたいことを詰め合わせることができた1冊です」と話した。お気に入りのカットについて聞かれると「お顔のアップなので見えないですが、ウエディングドレスのような大きなドレスを着て撮影前からワクワクしていま