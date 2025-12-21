元AKB48でタレント、女優の前田亜美（30）がX（旧ツイッター）を更新。「仕事がありません！」と、切実な年末事情を訴えた。前田は「仕事がありません！年末なのに！！！」と悲痛なメッセージを投稿。「仕事ください！こんな暇なの私くらい！こりゃあかん………」とボヤいた。この投稿に「イベントやろう」「年賀状の配達の仕事はどうかな」「とりあえずリプ返しまくってファンを増やす事だ！」「そんな時こそ秋元康さんに連絡して