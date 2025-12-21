ボーンマスに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメンヨ（25）は今冬の移籍市場でも動きが注目されている選手の1人だ。今シーズンもリーグ戦16試合で8ゴール3アシストを記録する同選手はプレミア屈指のアタッカーであり、ビッグクラブから熱視線が送られている。リヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッドがセメンヨを今冬の補強ターゲットに挙げているなか、英『The Guardian』によると、同選手はリ