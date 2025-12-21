FC町田ゼルビアは21日、FW中島裕希（41）がJ2のカターレ富山へ完全移籍をすることを発表した。富山第一高校卒業後、鹿島アントラーズ、ベガルタ仙台、モンテディオ山形を渡り歩き、2016年に町田に加入した中島。2024シーズンにはクラブ史上初のJ1リーグで得点も記録したが、2025シーズンは出場機会を得られなかった。近年成長著しい町田の歴史を知り、長年クラブを支えてきた中島はレジェンドと呼ぶに相応しい選手だろう。そんな中