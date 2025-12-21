「カーリング・カナディアンオープン」（２０日、カナダ）世界最高峰・グランドスラム大会の１つで準決勝が行われ、１８年平昌、２２年北京五輪メダリストのロコ・ソラーレが、北海道銀行を７−５で下し、優勝した２２−２３年シーズンの大会以来３季ぶりの決勝進出を決め、同大会以来２度目のＧＳ優勝に王手をかけた。決勝ではスイスと対戦する。ロコは序盤苦しみ、前半４エンドを終えた時点で１−４と劣勢だったが、第５エ