上沼恵美子が２０日にＮＨＫ大阪で放送された「オール阪神・巨人５０年の漫才道」に出演し、阪神巨人への尊敬の思いを語った。番組では、１９７２年当時を「関西では空前の演芸ブーム」と振り返った。後にコンビを結成する南出繁（２１、巨人）と高田昭徳（１４、阪神）は素人としてモノマネや漫談で人気を集めていた。やがて、番組プロデューサーの勧めでコンビ結成。素人ながらプロのステージで漫才を披露した。舞台は桂三