◇全国高校駅伝・男子第７６回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、７区間４２・１９５キロ）福島・学法石川が２時間０分３６秒（速報値）で初優勝した。２０２３年に長野・佐久長聖がマークした２時間１分０秒の日本高校最高記録を更新する激走。１９６４年東京五輪男子マラソン銅メダルの円谷幸吉さんをはじめ優れた長距離選手を多く生んでいる福島県勢としても悲願の初優勝。雨の京都で歴史をつくった。学法石川は、最長